Rennen auf Vereinsgelände

Am 10. Juni nimmt der Hundesportverein Osterode wieder am „Tag des Hundes“ teil. Zum sechsten Mal findet ein Hunderennen auf dem Vereinsgelände auf den Freiheiter Höhen statt. Teilnehmen können auch Nicht-Vereinsmitglieder mit ihren Hunden. Gestartet wird in verschiedenen Alters- und Größenklassen....