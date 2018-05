Gülleanhänger überrollt Fahrradfahrer

Der schwer verletzte Radfahrer wurde in die Uniklinik nach Göttingen geflogen. Foto: Mark Härtl

Düna 60-jähriger Mann wurde bei Unfall in Düna schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein Radfahrer hat Mittwoch bei einem Unfall in Düna schwere Verletzungen erlitten. Der 60-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert.

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag um 16.45 Uhr im Begegnungsverkehr zwischen dem aus Richtung Düna kommenden Radfahrer und einem Traktorgespann etwa auf Höhe des Hofes Wehmeyer.

Laut Angaben der Polizei hat der Radfahrer den Treckerfahrer gegrüßt und kam dann aus noch ungeklärter Ursache auf einem Grünstreifen zu Fall. Bei dem Sturz landete der 60-Jährige zwischen Trecker und Anhänger und wurde von dem Gülleanhänger überrollt.

Seine Verletzungen waren so schwer, dass er per Hubschrauber in die Uniklinik nach Göttingen geflogen werden musste.