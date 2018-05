Unbekannte zerstören Gartentor in Freiheit

Osterode In Osterode kam es am Freitag kurz vor Mitternacht im Stadtteil Freiheit zu einer Sachbeschädigung an einem Holzzaun. Bislang vermutlich mehrere unbekannte Täter zerstörten ein Gartentor eines Holzzaunes. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Osteroder Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Zeit um Mitternacht auffällige Personen bemerkt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05522/5080 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.