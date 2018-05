Osterode Es bleibt richtig heiß. Was gibt es bei diesem Wetter zu beachten? Empfehlungen von Armaturen über Obstfliegen bis zu warm eingepackten Säuglingen.

Was tun bei Hitze? – 25 Tipps von A bis Z

Der Sommer legt wieder richtig los. Wie überstehen Pflanzen die Hitze? Was müssen Autofahrer und Computerbesitzer beachten? Viele Tipps in alphabetischer Reihenfolge:

Armaturen im Auto heizen im Hochsommer schnell auf. Steht ein PKW in der prallen Sonne, nehmen Navigationssystem, Autoradio oder das Display unter Umständen Schaden. Behelfen können sich Pkw-Fahrer mit hellen Handtüchern oder Decken, die sie über die Instrumente legen. Auch eine Zeitung kann dafür nützlich sein.

Bikinis , Badehosen und -anzüge kommen idealerweise bei 30 Grad in die Waschmaschine. Für bunte Sachen eignet sich Fein- oder Buntwaschmittel, für Helles und Weißes ein Universal- oder Vollwaschmittel.

Computer können ebenfalls unter Hitze leiden. Sie kommen schnell ins Schwitzen, wenn die Belüftungswege blockiert sind. Leistungseinbußen und Schäden können die Folge sein. Bei Notebooks sollte man etwa darauf achten, dass man die Lüftungsschlitze nicht verdeckt. Gerade bei Laptops, die die Luft-Ansaugöffnung auf der Unterseite haben, ist das schnell passiert – etwa wenn man das Gerät auf Schoß oder Sofa abstellt.

Datensicherung ist wichtig, wird aber meist auf die lange Bank geschoben. Die Hitze kann ein Anlass sein, mit der regelmäßigen Datensicherung zu beginnen, etwa mit Hilfe einer externen Festplatte. Dann muss sich auch niemand ärgern, wenn die Hitze dem Rechner Probleme macht – und dabei vielleicht wichtige Dokumente und Fotos oder Videos auf Nimmerwiedersehen verloren gehen.

Elektronik im Auto kann an heißen Tagen streiken. Sicherheitsrelevante Systeme wie ABS, ESP und Airbags können wegen Defekten an Halbleiter-Bauteilen ausfallen. Sobald eine Kontrollleuchte im Cockpit ein Problem signalisiert, sollten Autofahrer den Wagen abstellen und einen Pannenhelfer rufen.

Flipflops sind am Steuer erlaubt, doch verkehrssicher sind sie nicht. Autofahrer können vom Pedal abrutschen und die Kontrolle über den Wagen verlieren. Trägt ein Autofahrer Flipflops und baut einen Unfall, kann es zu einem Strafbefehl kommen, wenn andere verletzt werden.

Gewitter abschätzen: Ist Donner zu hören, ist die Wolkenfront weniger als zehn Kilometer entfernt. Der Abstand lässt sich so abschätzen: Die Sekunden zwischen Blitz und Donner zählen und durch drei teilen. Das Ergebnis ist die Distanz in Kilometern.

Hacken verhindert das Verdunsten von Wasser. Deshalb sollten Hobbygärtner immer wieder den Boden im Beet lockern. Laut der Gartenakademie Rheinland-Pfalz besagt eine alte Gärtnerregel: Einmal hacken spart dreimal gießen.

Insekten kann man mit sogenannten Repellents (ein Wirkstoff, der Insekten nicht tötet, sondern nur abschreckt) in Form von Sprays, Lotionen oder Cremes abwehren. Diese werden vor allem auf die unbedeckte Haut aufgetragen. „Produkte mit den Wirkstoffen DEET oder Icaridin sind wirksamer als Mittel mit ätherischen Ölen wie Zitrus oder Eukalyptus“, sagt Prof. Thomas Löscher vom Berufsverband Deutscher Internisten.

Juckende Mückenstiche sollte man am besten kühlen. Wer zum Beispiel beim Grillabend oder im Campingurlaub häufig gestochen wurde oder stark reagiert, kann auch ein Antihistaminikum einnehmen.

Keller im Sommer besser nicht oder nur spät nachts lüften. Denn die eindringende warme Luft würde Feuchtigkeit mit ins Haus transportieren, die an den Wänden kondensiert. Noch mehr Feuchtigkeit gelangt in den Keller, dann kann sich Schimmel bilden.

Leguane und Schildkröten gehören zu den Tieren, die im Sommer kühle Ruheplätze und extra viel Wasser benötigen. Halter sollten an heißen Tagen bei allen Haustieren besonders darauf achten, dass sie schattige Plätze und genug zu Trinken haben. Bei Käfigen bringen auch feuchte Tücher Abkühlung.

Miete lässt sich mindern, wenn sich die Wohnung im Sommer sehr stark aufheizt. Eine allgemeine gesetzliche Regelung dazu gibt es zwar nicht – und ein sommerlicher Temperaturanstieg in der Wohnung ist grundsätzlich auch kein Mangel. Wird es aber unerträglich heiß, beeinträchtigt das die Wohnqualität.

Nasse Wäsche im Wohnraum senkt die Temperatur. Beim Trocknen des Stoffs entsteht Verdunstungskälte – und die hält zum Beispiel nachts das Schlafzimmer kühler.

Obstfliegen vermehren sich nun stark. Das unterbindet man am besten, indem man ihnen den Ablageort für die Brut nimmt. Fruchtabfälle kommen idealerweise nicht auf den Kompost, sondern in die verschließbare Biotonne.

Pillen nicht über 25 Grad lagern – dieser Hinweis ist in vielen Gebrauchsinformationen von Antibabypillen zu lesen. Eine Woche lang ein paar Grad mehr macht der Pille in der Regel nichts. Wenn es länger sehr heiß ist, lagert man sie am besten im Kühlschrank.

Quallen können einem den Strandurlaub ganz schön vermiesen. Hatte ein Kind Kontakt mit einer Qualle, sollten Eltern kein Süßwasser oder Alkohol darüber gießen. Auch Reiben ist keine gute Idee: Denn dann entladen sich noch mehr der sogenannten Nesselkapseln, was die Hautreaktion und die Vergiftung verstärkt. Besser ist es, die Verletzung mit Weinessig oder Meerwasser abzuspülen.

Rollläden sowie jeder andere außen am Haus angebrachte Sonnenschutz halten 90 Prozent der Sonneneinstrahlung ab, die durch Fenster und Türen ins Haus eindringen kann – und damit auch die Wärme. Helle, reflektierende Rollos im Raum halten immerhin noch bis zu einem Drittel der Einstrahlung ab.

Solarstromanlagen produzieren in den sehr heißen Stunden des Tages weniger Strom als üblich. Aber über den Tag gerechnet schaffen sie sehr hohe Produktionsmengen, denn die Sonne scheint derzeit ja besonders lange, und der Himmel ist klar.

Trinken sollte man an heißen Tagen besonders viel – ganz besonders Senioren sollten darauf achten. Mindestens eineinhalb Liter am Tag sollten es bei Älteren sein. Sonst kann einem ganz plötzlich schwindelig werden, und die Sturzgefahr steigt.

UVA-Schutz ist bei einer Sonnencreme ebenso wichtig wie der UVB-Schutz. Der UVA-Schutz beträgt am besten mindestens ein Drittel vom angegebenen Lichtschutzfaktor, der sich auf UVB-Strahlen bezieht. Lichtschutzfaktoren von 30 oder 50 sind etwa für Kinder oder empfindliche Menschen geeignet.

Ventilatoren mit einer Leistung von 50 Watt verbrauchen fünfmal weniger Strom als mobile Klimaanlagen. Letztere können innerhalb eines Sommers mehr als 100 Euro Stromkosten verursachen. Für ein typisches Gerät mit einer Leistungsaufnahme von 1 000 Watt kostet jede Betriebsstunde rund 28 Cent, der Kühleffekt ist dabei aber meist bescheiden.

Wespen lassen sich mit vergorenem Obst ablenken. Experimente haben gezeigt, dass zur Ablenkung aufgestellte überreife Früchte in einer Entfernung von fünf bis zehn Metern die Tiere von dem gedeckten Tisch auf der Terrasse weglocken.

Yucca , Oleander, Geranien und Kapkörbchen sind die Pflanztipps für Hobbygärtner an heißen Orten. Diese Pflanzen kommen besonders gut mit Hitze klar und sind daher das Richtige für hochsommerliche Zeiten.

Zu dick einpacken sollte man Neugeborene nicht. Tagsüber ist für Säuglinge ein Body mit kurzen Ärmeln gut. Babys, die jünger als sechs Wochen sind, sollten außerdem dünne Baumwollsöckchen tragen. In warmen Nächten tragen Säuglinge am besten einen Body – eventuell mit langen Ärmeln – und einen dünnen Schlafsack aus Baumwolle. dpa

SO VERHÄLT MAN SICH BEI GEWITTER RICHTIG Im Freien Auto schützt: In freier Natur ist man vor Blitzentladungen nie ganz sicher. Ist anhand der Wetterlage mit einem Gewitter zu rechnen, sollte der Aufenthalt im Freien gemieden werden. Gebäude mit Blitzschutz und Fahrzeuge mit Metallkarosserie bieten Schutz. Bäume meiden: Bäume sind bei Gewittern extrem blitzschlaggefährdet und somit kein geeigneter Regenschutz. Jederzeit kann der Blitz in einen Baum einschlagen und Gewitterböen können Äste abbrechen lassen. Wasser meiden: Während eines Gewitters nicht im Wasser aufhalten. Nicht aufrecht stehen: Auf Wiesen, Feldern, Berggipfeln, Hügeln, ungeschützten Aussichtstürmen etc. nicht aufrecht stehen, sondern Mulden, Talsenken usw. aufsuchen und möglichst klein in hockender Stellung verweilen. Hat man keine Möglichkeit für einen Unterschlupf, dann sollte man einen möglichst tiefen Punkt im Gelände aufsuchen. Gruppen meiden: Nicht in Gruppen nahe beieinander stehen, sondern getrennt Schutz suchen. Abstand halten: Zu Metallzäunen, Bäumen, Baumgruppen, Waldrändern einen Mindestabstand von drei Metern einhalten. In Gebäuden Nicht telefonieren: Telefongespräche sollten verschoben werden. Telefonieren mit einem schnurlosen Telefon ist dagegen problemlos. Alle Stecker ziehen: Alle elektrischen Geräte, die an einem Leitungsnetz im Haus angeschlossen sind, sollten aus der Steckdose gezogen werden (Strom, Telefon, Netzwerk, Antenne etc.). Duschen und Baden können warten: Sind Wasserleitungen nicht richtig am Potenzialausgleich angeschlossen, dann kann die Berührung mit Wasser zur Gefahr werden. Aus Sicherheitsgründen sollten das Duschen und Baden vermieden werden.