Exkursionen und Vorträge

Seit 1977 treffen sich die Teilnehmer des Lerbacher Kreises zu Exkursionen, Vorträgen und zum Gedankenaustausch über ihre Ergebnisse als Heimat- und Familienforscher. In diesem Jahr findet das Treffen vom 8. bis 10. Juni im Hotel Sauerbrey in Lerbach statt. Der Beginn ist am Freitag, 8. Juni, 18...