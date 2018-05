Jahrmarkt und Livemusik

In Förste wird zu Pfingsten wieder viel los sein. Neben dem Kranzreiten am Pfingstsonntag, 20. Mai, auf der Jagewiese (wir berichteten) startet das Festwochenende am Freitag, 18. Mai, ab 13 Uhr. Dann rückt erst einmal das Verteilen des Maigrüns in den Vordergrund. Der kleine, aber feine Jahrmarkt...