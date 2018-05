Guten alten New Orleans Jazz modern in Szene gesetzt

Wer glaubte, New Orleans Jazz vom Anfang des letzten Jahrhunderts ist nicht mehr aktuell, wurde in der Bahnhofgaststätte Henkel in Lasfelde eines Besseren belehrt. Die „Dizzy Birds“, sechs junge internationale Musiker mit Wohnort Berlin, zeigten bei ihrem Auftritt, dass engagiert vorgetragener Jazz...