Hier können Sie baden gehen

Das Aloha-Freibad in Osterode. Foto: Privat

Osterode Am Wochenende eröffnen zahlreiche Freibäder in unserer Region. In unserer Übersicht sehen Sie, wo Sie schwimmen gehen können.

Aloha Erlebnisbad – Schwimmbetrieb wird am Samstag eröffnet

Von Mai bis September ist wieder Freibadsaison, und alle Schwimmer können im Aloha Erlebnisbad den Badespaß unter freiem Himmel genießen. Neben dem beheizten 50 Meter Becken mit 3 bis 5 Meter Sprungturm stehen ab Pfingstsamstag auch die weiteren Freibad-Attraktionen zur Verfügung. Nach dem Spaß lässt es sich anschließend super relaxen auf den angrenzenden Sonnenterrassen mit gemütlichen Strandkörben und bequemen Sonnenliegen.

Naturbad am Juessee – Schwimmen im Jues

Seit Freitag, dem 11. Mai, hat das Naturbad Juessee geöffnet und zwar Dienstag bis Freitag von 13 bis 19.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 19.30 Uhr. Montag ist Ruhetag. In der Ferienzeit ist Badebetrieb von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 19.30 Uhr. Ein Ersatz für den erkrankten Schwimmaufseher wurde auch gefunden, die Badesaison ist also gesichert.

Freibad Hattorf – Pfingsten ist Eröffnung

Das Freibad in Hattorf am Harz öffnet am kommenden Samstag, dem 19. Mai, seine Tore für die Badesaison 2018. Los geht es um 9.30 Uhr. Die Frühschwimmer können ab Sonntag wieder ins Bad. Die Öffnungszeiten sind dann Montag bis Samstag von 10 bis 19.30 Uhr und Sonntag von 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr, letzter Einlass ist um 18.45 Uhr.

Waldschwimmbäder Scharzfeld und Lonau – Naturnah schwimmen

Die Schwimmsaison im Waldschwimmbad Scharzfeld wird voraussichtlich am 26. Mai beginnen. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 13 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag 11 bis 19 Uhr. Das Waldschwimmbad in Lonau ist ab heute täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen.

Freibad Sieber – Saisonstart am 19. Mai

Saisonbeginn im Freibad Sieber ist am Samstag, dem 19. Mai. Die Öffnungszeiten außerhalb der Ferien sind Montag bis Freitag 13 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag 11 bis 19 Uhr. Während der niedersächsischen Ferien hat das Freibad Montag bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Waldschwimmbad Zorge – Kühles Nass im Wald

Zum Anschwimmen laden die Verantwortlichen des Fördervereins Waldschwimmbad Zorge am Sonntag, 27. Mai, ab 12 Uhr ein. Dann beginnt im Kunzental bei Kaffee, Kuchen und Gegrilltem die diesjährige Freibadsaison. Es hat bei gutem Wetter täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Offene Badestelle Barbis – Naturbelassen baden

Die Verantwortlichen des Vereins Badespaß Barbis eröffnen bereits am heutigen Dienstag, 15. Mai, die Saison an der offenen Badestelle Barbis. Die Badestelle ist rund um die Uhr zugänglich, eine Aufsicht gibt es vor Ort nicht. Bei gutem Wetter werden die Sanitätsgebäude nach Bedarf geöffnet.

Vitamar – Wellenbad

Wann das am Vitamar angeschlossene Freibad eröffnet, steht derzeit noch nicht fest.

Wiesenbeker Teich – Welterbe

Im Welterbe Wiesenbeker Teich kann man voraussichtlich erst in den Sommerferien schwimmen – wenn überhaupt. Denn derzeit sucht Maik Dombrowsky noch nach Personal.

Alle Angaben ohne Gewähr.