Frühlingsfest der Ditib-Gemeinde

Osterode Die Ditib-Gemeinde in Osterode lädt am Sonntag, dem 13. Mai, zu ihrem Frühlingsfest ein. Beginn der Veranstaltung ist um 12 Uhr, Abschluss gegen 19 Uhr. Auf dem Gelände am alten Güterbahnhof gibt es türkische Spezialitäten und ein buntes Programm. Ein türkisches...