Osterode Der Fahrer kam beim Verlassen des Kreisels in der Northeimer Straße von der Fahrbahn ab.

Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer am Mittwochnachmittag beim Verlassen des Kreisels in der Northeimer Straße in Osterode von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte anschließend mit einem Baum.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. mh