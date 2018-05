20 Kilo Kupferblech im Quellenweg geklaut

Osterode Am Freitagabend kam es im Quellenweg 7 zu einem Diebstahl von 20 Kilogramm Kupferblech. Bislang unbekannte Täter entwendeten das auf dem Hof abgelegte Blech und entfernten sich in unbekannte Richtung. Zeugen die Hinweise auf den oder die Täter geben können , werden gebeten, sich mit der Polizei in...