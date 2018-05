Konzert in Marktkirche

Osterode Der Mandolinen-Club Lautenthal lädt am Samstag, 5. Mai, um 17 Uhr in die Marktkirche Osterode zu einem Mandolinenkonzert ein. Dieses findet allerdings nicht, wie zunächst berichtet, im Rahmen der Aegidien-Serenaden statt, sondern ist ein Sonderkonzert in gleichnamigem Gotteshaus. Auch das dabei...