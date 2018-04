Zeitreise in die Vergangenheit

Aus der Vergangenheit in die Gegenwart führt die nächste Zeitreise des Erzählkreises der Heimatkundlichen Dorfgemeinschaft Förste Nienstedt. In unterhaltsamen Beiträgen wird, im lokalen Bezug, auf den Stellenwert, der Tradition und Bedeutung der Konfirmation in verschiedenen Epochen eingegangen. ...