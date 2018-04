Taxifahrer in Osterode ausgeraubt

Ein Taxifahrer ist in der Nacht zu Samstag in Osterode Opfer einer räuberische Erpressung geworden. Die Täter konnten fliehen.

Um 3.30 Uhr ist der 41-jährige Taxifahrer laut Polizeiangaben in der Straße an der Leege von zwei männlichen Tätern unter Androhung von Gewalt genötigt worden, seine Geldbörse mit den Tageseinnahmen und Wechselgeld herauszugeben. Die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe von 180 Euro. Im Anschluss flüchteten sie über ein Firmengelände in Richtung Herzberger Landstraße.

Täterbeschreibung

Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 175 Zentimeter groß und kräftig, hat dunkles, kurzes Haar und einen Schnäuzer. Er trug ein weißes T-Shirt, blaue Jeans und rote Turnschuhe.

Die Osteroder Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. pol/kic

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05522-5080 bei der Polizei zu melden.