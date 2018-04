Straßen sind gesperrt

Am Sonntag, 22. April, findet mit dem 16. Osteroder Altstadtlauf eine Großveranstaltung statt. Für Verkehrsteilnehmer ergeben sich aber für einige Stunden Beschränkungen, auf die sie sich einstellen sollten.

Zwischen 12 Uhr und 16 Uhr werden für die Läuferinnen und Läufer mehrere Innenstadtstraßen gesperrt. Auch die Parkplätze in der Eisensteinstraße, also am Rathaus und der Sparkasse, können nicht angefahren oder verlassen werden. Der Parkplatz in der Luisenstraße sowie die Luisenstraße selbst und der Lange-Krumme-Bruch sind zwar erreichbar, weg kommt man hier aber nicht mehr, da die Auenstraße Teil der Laufstrecke ist. Ausreichend Stellplätze stehen aber innenstadtnah an den Parkplätzen Bleichestelle, dem Netto-Markt, Lindenberg-Sporthalle und Badegarten zur Verfügung. Da sich die Laufstrecke aufgrund der Baustelle in der Seesener Straße geändert hat, sind auch andere Straßen als in der Vergangenheit betroffen.

Sperrungen für den Altstadtlauf gelten bis 16 Uhr für die Auenstraße, die Hellhofstraße, Brauhausstraße, Petersilienstraße, Im Badegarten ab Einmündung der Berliner Straße, Hoelemannpromenade und Eisensteinstraße sowie die Parkplätze am Kornmagazin und Sparkasse.