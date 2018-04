Osterode Am vergangenen Samstagabend beschädigten bzw. zerstörten bislang unbekannte Täter eine Wildkamera sowie Scheinwerfer am ehemaligen Blindenkurheim. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 350 Euro. Die Polizei Osterode bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 05522/5080 zu melden.

