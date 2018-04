Nach Parkrempler abgehauen

Osterode Ein Schaden von rund 500 Euro entstand einer 27-jährigen Osteroderin am Donnerstagvormittag im Rahmen einer Unfallflucht. Die Frau hatte ihr Fahrzeug am Donnerstag gegen 9.15 Uhr in der Scheerenberger Straße auf dem Parkplatz am Friedhof abgestellt. Als sie gegen 11 Uhr zu ihrem Seat zurückkehrte, stellte sie einen Kratzer am vorderen rechten Radkasten sowie am Stoßfänger fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, heißt es vonseiten der Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05522/5080 entgegen.