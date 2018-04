Basar für Frauenkleidung im TRG

Osterode Zum 36. Mal wird der Basar für Frauenkleidung und Accessoires in Osterode am Harz wieder seine Pforten öffnen. Er ist für die Frühlings- und Sommerkollektion reserviert und findet am 7. April in der Zeit von 14 bis 17 Uhr statt. Neu ist der Veranstaltungsort. Der...