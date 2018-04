Unfall: Schaden etwa 14 000 Euro

Lerbach Ein Sachschaden in Höhe von etwa 14 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag in Lerbach ereignete. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 32-jährige Frau gegen 17 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Osterode mit ihrem Auto auf ein ordnungsgemäß...