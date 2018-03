Gästezahlen sind gestiegen

Die Gästezahlen in Bad Grund entwickeln sich erfreulich und sind gegenüber dem 2016 um 11,1 Prozent gestiegen. Gegenüber 15 243 Gästen im Jahr 2016 konnten in 2017 16 930 Gäste in der Bergstadt Bad Grund begrüßt werden. Die Übernachtungszahlen sind um 7,7 Prozent auf 62 193 gestiegen. Im Jahr 2016...