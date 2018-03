Flohmarkt für Kindersachen

Lerbach Zum Kindersachen-Flohmarkt in der Turnhalle „Am Schwarzenberg 19“ in Lerbach wird am 25. März von 14 bis 16 Uhr eingeladen. Dort gibt es alles rund ums Kind. Anmeldungen für Verkäufer sind bei C. Catherey unter Telefon 05522/9545027 oder 0160/6034481 möglich. Tische sind mitzubringen,...