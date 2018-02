Der Zebrastreifen soll kommen

In absehbarer Zeit wird auf der L 523, die durch Schwiegershausen führt, ein Zebrastreifen auf der Wulftener Straße/Kreuzung Osteroderstraße und Molkereistraße eingerichtet. Dafür hat der Ortsrat Schwiegershausen seit der Fertigstellung der L 523 gekämpft und Dank eines spendenfreudigen Bürgers sowie der Verwaltung der Stadt Osterode und einem einsichtigen Straßenbauamt „gewonnen“. Schließlich muss die Ortschaft nicht die befürchtete Ablösesumme bezahlen.

Spende für Zebrastreifen

Dieser Spender, der 2 300 Euro für den Zebrastreifen gab, machte für die Renovierung des Jugendraumes in Schwiegershausen die gleiche Summe „locker“. „Die Jugend soll nicht auf der Straße stehen, sondern in den Jugendraum gehen“. Und der soll wieder instand gesetzt werden. Allerdings muss laut des Gutachtens einiger Fachleute und der Aussage von Bauamtsleiter Thomas Christiansen von einer höheren Summe ausgegangen werden. Die Stadt werde den noch fehlenden Betrag dazugeben, versicherte Christiansen. Nicht so friedlich ging es zu, als das Thema „Verkehrsberuhigung Wulftener Straße/Anger Straße“ in der Bürgerfragestunde ins Gespräch kam. Thomas Christiansen betonte, dass für derartige Beschwerden das Land Niedersachsen als Baulastträger der Straße Ansprechpartner wäre. Also müssten sich Geschädigte an das Straßenbauamt Goslar wenden.

Allerdings lägen der Verwaltung bislang keine Sachschadenmeldungen an Fahrzeugen vor. In jedem Falle seien die für Unmut sorgende Kantensteine nach dem Stand der Technik eingebaut worden.

Besorgte Bürger, die in großer Zahl zur Ortsratssitzung gekommen waren, merkten aber an, dass mittlerweile nicht bloß Einheimische durch den Verbindungsweg Uehrderstraße/Angerstraße fahren, was sich für die Anwohner zu einer Katastrophe entwickelt.

In fast aller Munde ist zurzeit die Aktion des Landkreises Göttingen „Unser Dorf fährt elektrisch“. Dazu wurde seitens der Ortschaft nicht nur ein Antrag gestellt und die Aufnahme genehmigt, dazu findet auch am 1. März im Gasthaus Ohnesorge ab 19 Uhr eine Infoveranstaltung statt. In ihr wird Projektmanagerin Finja Mieth ausführlich über das Thema informieren.

Tagung der Heimatforscher

Auf dem Saal von Ohnesorge treffen sich am 17. März die Arbeitsgemeinschaft für Südniedersächsischen Heimatforschung und die Fachkommission plattdeutsche Sprache und Literatur zu ihrer Frühjahrstagung in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr. Hier können alle interessierten Plattsprecher teilnehmen.

Um den Aufbau und das Abbrennen des Osterfeuers wird sich die Freiwillige Feuerwehr Schwiegershausen kümmern. Abschließend dankte der Ortsbürgermeister allen, die durch ihre Teilnahme für eine sehr gut besuchte Gedenkfeier am Volkstrauertag gesorgt hatten.

Dann stand die Verwendung von Ortsratsmitteln im Haushaltsjahr 2018 im Mittelpunkt. Dahingehende Beschlüsse konnten nur vorbehaltlich gefasst werden, da der Haushalt der Stadt Osterode seitens des Landkreises Göttingen noch nicht erfolgt ist.pb