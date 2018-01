Polizei fahndet mit Fotos nach zwei Räubern

Ein schwerer Raubüberfall auf eine Spielhalle in der Marientorstraße in Osterode ereignete sich am Abend des 17. Dezember (wir berichteten).

Auf Beschluss des Amtsgerichts Göttingen fahndet die Polizeiinspektion Northeim/Osterode jetzt mit Fotos nach den beiden unbekannten Räubern.

Angestellte mit Messer bedroht

Zwei Täter hatten gegen 23.20 Uhr die Angestellte der Spielhalle mit Messern bedroht und einen dreistelligen Geldbetrag geraubt. Beide sind männlich, etwa 1,70 Meter groß, mit normaler Figur und sprechen hochdeutsch.

Die Täter waren beim Überfall dunkel gekleidet und mit karierten Halstüchern mit Sehschlitzen maskiert. rtl

Zeugenhinweise zu den gezeigten Personen oder zu der Tat an die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes in Northeim unter Telefon 05551/ 7005-0.