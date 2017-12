Seit Mittwoch wird Osteroder Mann vermisst

Osterode Polizei bittet um Mithilfe. Ein Personenspürhund hatte zuletzt eine Fährte in Richtung Stadtwald/Sösetalsperre aufgenommen, die sich aber verlief.

Seit Mittwochvormittag wird der 58-jährige Uwe S. (Foto) aus Osterode vermisst. Nachdem erste Suchmaßnahmen der Familie ohne Erfolg blieben, erstattete eine Angehörige am Donnerstag eine Vermisstenanzeige bei der Polizei Osterode.

Mit einem Personenspürhund (Mantrailer) der Zentralen Polizeidirektion Hannover wurden erste Suchmaßnahmen eingeleitet. Der Hund nahm eine Fährte auf, die in Richtung Stadtwald/Sösetalsperre führte. Die Spur verlief sich jedoch im weiteren Verlauf. Mit Rettungshundestaffeln aus Bad Lauterberg und Goslar wurde die Suche noch am Donnerstagabend fortgesetzt. Am gestrigen Freitag kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Personenbeschreibung

Uwe S. ist etwa 180 Meter groß und von normaler Statur. Das Foto ist aktuell. Vermutlich ist er mit einer grünen Hose und einer roten Jacke bekleidet. Der Vermisste benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Wer Uwe S. seit Mittwochvormittag gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Telefon 05522/5080 mit der Osteroder Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. fal