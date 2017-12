Wer knallt, haftet im Zweifel für Schäden

Osterode Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) gibt Hinweise zum Abbrennen von Feuerwerk in der Silvesternacht.

Manche stehen auf die Silvesterknallerei, kaufen ganze Batterien an Raketen, decken sich massenweise mit Böller und anderem explosiven Material ein. Viele heißen das neue Jahr derart willkommen.

Doch Auswüchse in Feierlaune führen immer wieder zu Unfällen mit schlimmen Folgen. Nur jeder Zehnte achtet beim Kauf von Knallern zum Beispiel auf Sicherheitsbestimmung.

Gefährliches Feuerwerk

Und jeder Fünfte zeigt sich laut entsprechender Umfragen nicht nur genervt von Böllern und Krachern, sondern empfindet die Silvesterknallerei als pure Geldverschwendung. Abgesehen von der Lärmbelästigung halten 20 Prozent der Befragten die Feuerwerke zudem für gefährlich.

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) hat jetzt aus aktuellem Anlass darauf hingewiesen, dass das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände vor dem Jahreswechsel und in unmittelbarer Nähe von Altenheimen, Kinderheimen, Kirchen, Krankenhäusern sowie Reet- und Fachwerkhäusern grundsätzlich verboten ist. Besondere Rücksichtnahme sei auch in der Nähe von Gewerbegebieten, in denen gefährliche Stoffe lagern können, Sammelunterkünften, Tankstellen und Tierheimen geboten. „Wer knallt, haftet für entstandene Schäden“, erklärte Thorsten Bullerdiek, Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes.

In der Osteroder Altstadt ist seit dem Jahreswechsel 1998/1999 Feuerwerk verboten, nachdem mehrere historische Gebäude ausbrannten. Das Verbot der Sösestadt war eines der Ersten und machte Schule. Auch in Duderstadt, Northeim, Einbeck, Goslar und Hann. Münden ist das Abbrennen von Feuerwerk in der Altstadt nicht erlaubt.

Fachleute weisen darauf hin, dass dort, wo geknallt werden darf, nur Feuerwerkskörper verwendet werden sollten, die eine CE-Kennzeichnung, eine Zulassungsnummer einer in der EU ansässigen „benannten Stelle“ und eine Gebrauchsanleitung in deutscher Sprache haben. Mit Billigknallern aus illegalen Importen tut man sich keinen Gefallen und geht ein großes Risiko ein.

HINWEISE ZUR SILVESTERNACHT Der Städte- und Gemeindebund bittet um Beachtung und gibt folgende Hinweise zur Silvesternacht: Feuerwerkskörper sollten eine CE-Kennzeichnung, eine amtliche Zulassungsnummer und eine Gebrauchsanleitung in deutscher Sprache haben. Nach dem Zünden ist vom Feuerwerk ein ausreichender Sicherheitsabstand einzuhalten, um sich nicht zu gefährden. Raketen sollten mit dem Führungsstab in Flaschen gestellt und gegen Umfallen gesichert werden. Feuerwerkskörper niemals von Balkonen und aus Wohnhausfenstern zünden oder herunterwerfen. Mit Feuerwerkskörpern darf nicht auf Menschen oder Tiere gezielt werden. Blindgänger sollten nicht erneut gezündet werden, weil die Verletzungsgefahr hoch ist. In Notfällen sofort die Feuerwehr/den Rettungsdienst über die Rufnummer 112 verständigen. Brennbare Gegenstände von Balkonen und Terrassen entfernen und Fenster und Türen geschlossen halten. Richten muss man sich nach den vorgeschriebenen Abständen zu Reetdachhäusern.