Diebe stehlen Waren und Geld aus Supermarkt

Schwiegershausen Tat geschah an Weihnachten in Schwiegershausen.

Unbekannte sind über die Weihnachtsfeiertage in einen Supermarkt in Schwiegershausen, Osteroder Straße, eingestiegen, in dem sie neben Bargeld auch Zigaretten, Nassrasierer und Rasierklingen entwendeten. Derzeit wird von einer Schadenssumme von mindestens 1 000 Euro ausgegangen.

Die Einbrecher waren über das Getränkeaußenlager, wo sie zunächst ein Tor und ein Fenster zum Gebäude aufhebelten, in den Markt eingedrungen. Ihre Beute entnahmen sie im Kassenbereich.

Außerdem wurde die Tür zu einem Nebenraum aufgebrochen, aus dem die Täter mehrere Kasseneinsätze mit Bargeld stahlen.

Zur Aufklärung der Tat werden Zeugen, die über die Feiertage im Umfeld des Supermarktes verdächtige Personen festgestellt haben, gebeten, sich mit der Polizei in Osterode oder Northeim in Verbindung zu setzen.

Zeugen sollten sich mit den Polizeidienststellen in Osterode, Telefon 05552/5080, oder Northeim unter der Rufnummer 05551/7005-0 in Verbindung zu setzen.