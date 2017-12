Osterode Ein Schaden von etwa 15 000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag auf der B 243. Laut Polizei fuhr ein 23-Jähriger gegen 7.45 Uhr in Richtung Osterode. Als er von der Abfahrt Osterode-Süd auf die B 241 in Richtung Dreilinden abbiegen wollte, übersah er den Pkw eines 48-Jährigen. Es kam zur Kollision, verletzt wurde niemand. rtl

