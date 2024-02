Harz. Das sind laut Google-Bewertungen und sozialen Medien Top-Adressen in Sachen Tattoos. Redakteurin Nina Schmitzer verrät auch zwei ihrer Geheimtipps

Leidenschaft, die unter die Haut geht: Tattoos sind mehr als nur eine Modeerscheinung. Egal ob eine Erinnerung an die Liebsten, das Haustier oder Motive mit versteckter Bedeutung – immer mehr Deutsche lassen sich tätowieren. Doch wie sieht es mit Studios im Harz und in der Region aus? Wir haben euch eine Auswahl in dieser Übersicht zusammengestellt - und zwei Geheimtipps verraten.