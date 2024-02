Klare Bärlauchsuppe: Man braucht: 150 Gramm Bärlauch und einige Blätter zusätzlich als Suppeneinlage, drei Schalotten, Öl, ein Liter Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, trockener Weißwein, Lachsstückchen oder Garnelen. Und so geht‘s: Bärlauchblätter waschen, trocknen, kleinschneiden, Schalotten würfeln. In einem Topf zuerst die Schalotten andünsten, dann den Bärlauch hinzugeben und mit Gemüsebrühe ablöschen, danach etwa 30 Minuten ziehen lassen. Den übrigen Bärlauch in Streifen schneiden. Die Suppe nach 30 Minuten durchsieben und das Gemüse ausdrücken. Nochmal erhitzen, mit Salz, Pfeffer und Weißwein abschmecken, dann den frischen Bärlauch hinzufügen und Lachs oder Garnelen ebenfalls in die Suppe fügen. © HK