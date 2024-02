Herzberg. Stühlerücken in politischen Gremien: die Gruppe Die Linke/Die Grünen ist am Ende. Was das mit Sahra Wagenknecht zu tun hat.

Stühlerücken in den Herzberger Politgremien: Während der Ratssitzung in der vergangenen Woche sind einige Posten neu besetzt worden. Der Grund für den Personalwechsel: Die Gruppe Die Linke/Die Grünen im Herzberger Rat hat sich aufgelöst. Bereits im Januar teilte das der Ratsherr Björn Bühring, Sprecher der Gruppe, schriftlich mit. Der Grund: Der stadtbekannte Linke Ilyas Gangöz, Mitglied der Gruppe, liebäugelt mit Sahra Wagenknecht und dem Verein „BSW – Vernunft und Gerechtigkeit“ und der daraus hervorgegangenen Partei BSW (Bündnis Sahra Wagenkneckt.