Der Uhrenturm: Er leuchtet in ockergelb. Ursprünglich hat er beim Bau des Schlosses so ausgesehen. Man will nun das gesamte Schloss wieder in seinen Ursprungszustand versetzen. Daher wird es zukünftig eher gelb als rot erstrahlen. Der Turm hat darüber hinaus keine Funktion. © FMN | Kirsten Buchwald