Herzberg. Herzberg am Harz ist ein Knotenpunkt für Bahnreisen in der Region und ein Tor zu Zielen in ganz Europa. Zumindest, wenn man etwas Zeit mitbringt.

Von Herzberg am Harz aus mit der Bahn in die Welt - klingt ein bisschen hochgegriffen, funktioniert aber. Der Herzberger Bahnhof ist ein wichtiger Knotenpunkt für den regionalen Bahn-Verkehr und möglicher Startpunkt für Bahnreisen, die innerhalb von einigen Stunden an tolle Ziele innerhalb und außerhalb Deutschlands führen. Wohin man etwa von Herzberg (Harz) aus reisen kann, wenn man zwei, vier, sechs oder sogar acht Stunden Zeit investieren möchte, das kann man sich über die Plattform chronotrains.com anzeigen lassen.