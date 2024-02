Hörden. Die Südharzer Jecken bitten zum Fasching. Zwei Wochenenden lang darf gefeiert werden. Wann was wo stattfindet in Wulften und Hörden.

Tolle Tage in Hörden und auch in Wulften: Schon an diesem Wochenende kann man in Wulften ordentlich Kamelle fangen. Der WKC hat darüber hinaus aber noch weitere Höhepunkte auf der jecken Agenda. Und auch der Hördener Carneval Club (HCC), bittet zum karnevalistischen Schunkeln, gleich am Wochenende darauf. Und auch die Hördener Jecken haben ein paar publikumswirksame Termine im Kalender.