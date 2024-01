Herzberg. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie: Menschen in ganz Deutschland demonstrieren - auch in Herzberg. Wann es wo losgeht und was man wissen muss.

„Gesicht zeigen für Frieden und Versöhnung - Demokratie verteidigen - Menschenkette in Herzberg“: So lautet das Motto einer Protestveranstaltung am Freitagabend, 2. Februar 2024, in Herzberg. Aus einer privaten Idee heraus entstanden, wollen hier die christlichen Kirchen in Herzberg für Frieden und Versöhnung werben.