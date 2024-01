Pöhlde. Beim ersten von zwei Büttenabenden des PCC im Bürgerhaus gabs Männerballett, die Pöhlder Büttenrede und einen Comedy-“NightWash“-Promi.

Das gibt es nur in Pöhlde: Hier springen die Einhörner auf dem Trampolin, das Männerballett ist in Ekstase und das Publikum auch. Da simma dabei: Die Mitglieder des Pöhlder Carneval Club (PCC) haben alles gegeben, um einen epischen Abend auf die Beine zu stellen. Zum ersten Mal luden die Jecken ins Bürgerhaus. Im Gegensatz zum Zelt hat das Bürgerhaus klare Vorteile: Es ist trocken und es ist warm. Das sieht zumindest PCC-Vorsitzende Sarah Kreiner in ihrer Begrüßung am Freitagabend so. Um es gleich vorwegzunehmen: Karneval ist in Pöhlde Familiensache: Neben Kreiner auf der Bühne steht ihr Mann Tobias, der launisch den Abend moderiert. Und das Zepter in der Hand hält Sohn Neo Gabriel Kreiner, der Kinderprinz.