Herzberg. Draußen regnet es, Missmut macht sich breit und zum Fernsehen fehlt auch die Lust? Der Harz Kurier hat hier Tipps gegen Langeweile.

Der „Adventsrummel“ und Weihnachten sind vorbei. Die Hinterlassenschaft von liebem Besuch ist aufgeräumt, die Wäsche gewaschen und gebügelt. Und was nun? Der Himmel ist bedeckt, entweder regnet es ständig, als wolle der Himmel die Versäumnisse des vergangenen Sommers nachholen, oder es friert und schneit und wird gegen 16 Uhr schon wieder dunkel. Ständig Fernsehen ist keine Lösung, häufig Kuchen essen nicht gesund. Und Spazieren im Regen, bei Schneetreiben oder bei Glätte ist nicht nur für Ältere ungesund. Also was kann man allein, zu zweit oder mit mehreren Personen machen, um sich abzulenken?