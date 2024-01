Herzberg. Die Kinowelt in Herzberg am Harz zeigt mit der HSG Oha die ersten drei EM-Spiele der deutschen Mannschaft. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Handball-Europameisterschaft in Deutschland startet am Mittwoch, 10. Januar. Natürlich werden die Handballer von der HSG Oha mit den Nationalspielern mitfiebern - und weil sie das nicht alleine tun wollen, laden sie gemeinsam mit der Kinowelt in Herzberg zum Public Viewing ein. Im Herzberger Kino an der Hauptstraße werden die ersten drei Spiele der deutschen Mannschaft gezeigt.