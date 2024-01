Herzberg am Harz. Die Polizei Herzberg sucht Zeugen für eine mutmaßliche Unfallflucht. Vorfall ereignet sich an der Einmündung zur Formerstraße. Das ist passiert.

Bei einem Unfall in Herzberg ist ein Radfahrer verletzt worden. Ein Autofahrer soll ihn gestreift haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 6. Januar, um 22.20 Uhr in der Kornstraße an der Einmündung zur Formerstraße. Laut Bericht der Herzberger Polizei soll angeblich ein bislang unbekannter Autofahrer einem Radfahrer die Vorfahrt genommen bzw. beim Einbiegen auf die Kornstraße geschnitten haben. Dabei habe der silbergraue Passat den Radfahrer gestreift, wodurch dieser gegen einen geparkten Pkw stürzte. Der Radfahrer erlitt dabei Verletzungen.

Mutmaßlicher Verursacher begeht Unfallflucht

Am geparkten Pkw und am benutzten Fahrrad entstanden Sachschäden. Der Unfallverursacher soll jedoch seine Fahrt trotzdem fortgesetzt haben. Zeugenangaben zufolge soll es sich beim Autofahrer um einen Mann im Alter von ca. 30 bis 40 Jahren gehandelt haben.

Als die Beamten den Radfahrer überprüfte, stellten sie fest, dass dieser unter starker Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Herzberg unter Telefon 05521/998950 zu melden.

pol/kic