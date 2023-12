Pöhlde. Zu einem Schornsteinbrand in Pöhlde bei Herzberg am Harz wird die Feuerwehr am Mittwochmorgen alarmiert. So läuft der Einsatz ab.

Wegen eines Brandes im Herzberger Ortsteil Pöhlde war die Feuerwehr am Mittwoch, 20. Dezember 2023, im Einsatz. Hier war es gegen 9 Uhr am Morgen zu einem Feuer in einem Schornstein gekommen.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Pöhlde schreibt dazu auf ihrer Facebook-Seite: „Der Angriffstrupp hatte sich bereits auf der Anfahrt mit Atemschutz ausgerüstet. Vor Ort stellten wir den Brandschutz sicher.“

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Schornsteinbrand: Feuer im Harz

Der zeitgleich hinzugerufene Schornsteinfeger kehrte laut Bericht der Feuerwehr den betroffenen Bereich. Den Schornstein wollte er im Laufe des Tages erneut kontrollieren.

Nach etwa 30 Minuten konnten die Wehrleute die Einsatzstelle wieder verlassen.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.