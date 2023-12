Herzberg. Bei einem Unfall vor einem Physiotherapiezentrum in Herzberg entstehen etwa 6.500 Euro Schaden. Die Polizei sucht einen unbekannten „Nachbarn“.

Ein Unfall, der sich am vergangenen Mittwoch, 13. Dezember 2023, gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Physiotherapiezentrums in der Osteroder Straße ereignet hat, gibt der Polizei in Herzberg aktuell Rätsel auf.

Bei dem Geschehen wurden ein lilafarbener Daihatsu, ein grüner Suzuki-Geländewagen und auch Buschwerk beschädigt. Verletzte gab es nicht.

Zwei Autos und Büsche bei unklarem Unfall in Herzberg am Harz beschädigt

Es wird angenommen, dass die Schäden beim rückwärtigen Ausparken des Daihatsu entstanden sind, berichtet die Polizei Göttingen weiter. Wie es zu dem Unfall kam, lasse sich allerdings nicht zweifelsfrei rekonstruieren.

Hinweise darauf könnte eventuell ein bislang unbekannter Zeuge geben, bei dem es sich nach Angaben der Fahrerin des Daihatsu um einen „Nachbarn“ gehandelt haben soll.

Der Mann sowie auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05521/99895-0 zu melden, schreibt die Polizei abschließend.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

pol