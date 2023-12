Sieber. Gesperrte Geräte, gefolgt von Vandalismus: Der Abenteuerspielplatz Sieber scheint vom Pech verfolgt zu sein. Das ist passiert.

Ein weiteres Spielgerät des Abenteuerspielplatzes Sieber muss den Betrieb, wenn auch vorübergehend, einschränken: Die Reifenschaukel ist am vergangenen Wochenende derart von Unbekannten beschädigt worden, dass diese erst einmal nicht benutzt werden kann. Besonders bitter: Es ist bei weitem nicht das erste Gerät auf dem Spielplatz, das gesperrt werden musste.

Seit vergangenem Jahr scheint der Abenteuerspielplatz in Sieber nahezu vom Pech verfolgt zu sein: Bei einer Kontrolle des TÜVs wurden zuerst sicherheitsrelevante Schäden an den Rutschen und einigen anderen Spielgeräten festgestellt. Die Maßnahmen, um diese Schäden zu beheben, stellten sich schnell als umfangreich und sehr teuer heraus. Die Folge: Einige der Rutschen wurden gesperrt, andere völlig abgebaut.

Nach Sperrung der Rutschen: Mit der Reifenschaukel wird ein weiteres Spielgerät beschädigt

Seitdem ist der Abenteuerspielplatz ein stetiges Thema in Treffen und Ortsratssitzungen. So auch in der jüngsten Sitzung des Ortsrates Sieber, bei dem nach weiteren Lösungsmöglichkeiten für die Rettung der großen Hangrutsche gesucht und ein weiteres Spielgerät für das kommende Jahr angekündigt wurde.

Nun folgte am vergangenen Wochenende der nächste Schlag für den Spielplatz: Denn trotz der abgebauten und abgesperrten Geräte wird dieser noch immer gern und häufig von Kindern und Familien besucht. Denn noch immer können die Kleinen dort klettern, auf der Seilrutsche rutschen - und bis vor einigen Tagen noch auf der Reifenschaukel schaukeln. Doch dieser Spaß war den Besuchern am vergangenen Wochenende nicht vergönnt, wie die Stadt Herzberg in einer Presseaussendung mitteilt. Denn einer oder mehrere Täter haben die Kettenglieder zweier Aufhängungen mit einem schweren Gerät durchtrennt. Die Folge: Die Reifenschaukel ist kaputt und kann nicht mehr benutzt werden. Die Stadt Herzberg am Harz werde die Schaukel unverzüglich wieder reparieren und die Schäden beheben.

Dennoch sucht die Stadt weiterhin nach Menschen, die Beobachtungen gemacht haben oder etwas zu dem Täter oder den Tätern sagen können. Zeugen können sich bei der Stadt Herzberg am Harz unter Tel.: 05521/852-216 melden.

