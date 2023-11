Herzberg. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zwingt die Verwaltung zur Aufgabe eines möglichen Baugebiets, Planung von „Heide-Nord“ schreitet voran

Gewerbe- statt Wohnflächen: In der jüngsten Bauausschusssitzung hat das Gremium um Bürgermeister Christopher Wagner (SPD) für den Bebauungsplan „Heide-Nord“ mit der öffentlichen Auslegung und Beteiligung von Behörden und sonstigen öffentlichen Trägern den nächsten Schritt beschlossen. Zeitgleich fiel die Entscheidung gegen den Bebauungsplan „Nördlich Häxberg“ für ein mögliches neues Wohngebiet in der Stadt. Mitverantwortlich an dieser Entscheidung ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes, das dem Plan unerwartete Steine in den Weg legt.