Wulften. Zwei Menschen werden bei einem Unfall am Samstag zwischen Hattorf und Wulften verletzt. Was passiert ist: der Polizeibericht.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten bei Wulften am Harz ist es am Samstag, 18. November 2023, gekommen. Das meldet die Polizei aus Osterode am Harz.

Autos stoßen im Bereich der L523 im Südharz zusammen

Eine 29-jährige Autofahrerin aus Herzberg war demnach gegen 14 Uhr auf der K406 aus Hattorf kommend in Richtung Wulften unterwegs. Als sie auf die L523 in Richtung Wulften abbiegen wollte, übersah sie laut Polizei den von links kommenden 19-jährigen Fahrer aus Gieboldehausen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Beide Beteiligte wurden leicht verletzt, so die Polizei weiter. Es entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro.

