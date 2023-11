Herzberg. An der Kreuzung B27/ Hebbelstraße in Herzberg stoßen zwei Fahrzeuge zusammen. Freiwillige Feuerwehr regelt Verkehr. Das ist passiert.

Zwei Pkw sind am späten Samstagnachmittag, 4. November, bei einem Abbiegeunfall an der Kreuzung der B27 am Englischen Hof in Herzberg zusammengestoßen. Dabei ist ein Autofahrer verletzt worden. Das berichtet die Polizei Bad Lauterberg, die den Unfall aufgenommen hatte, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Ein 73-Jähriger aus dem Altkreis Osterode wollte mit seinem Wagen aus der Hebbelstraße nach links Richtung Göttingen abbiegen. Dabei kam ihm ein Pkw entgegen. Dieser war aus der Juesholzstraße geradeaus in die Hebbelstraße unterwegs. Vermutlich schlug der 73-Jährige zu früh das Lenkrad ein. Wie die Polizei berichtete, kollidierten in der Folge beide Fahrzeuge seitlich. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der zweite Autofahrer, ein 56-Jähriger aus Gleichen, erlitt leichte Verletzungen.

Verkehrsbehinderung nach Unfall in Herzberg an der Kreuzung B27/ Hebbelstraße

Durch den Unfall kam es zu Behinderungen an der Kreuzung. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Herzberg regelten den Verkehr. Diese seien, so die Polizei, zufällig vor Ort gewesen und hätten den Unfall auch gemeldet.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 12.000 Euro. Der Pkw den Gleicheners war nicht mehr fahrbereit.

