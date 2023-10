Herzberg. Kurzparkplätze werden künftig regelmäßiger kontrolliert. Für Langzeitparker hat die Stadtverwaltung nun eine Übersicht mit Parkplätzen erstellt.

Seit vielen Jahren verlangt die Stadtverwaltung von Herzberg im Bereich der Kernstadt keine Parkgebühren und verhängt auch keine „Knöllchen“ beim Überziehen von vorgegebenen Parkzeiten. Auch wurden keine Parkautomaten aufgestellt. Wohl aber wird ebenfalls seit vielen Jahren in parkintensiven Bereichen die Dauer der Parkzeit auf zwei Stunden beschränkt. Diese Bereiche wie am Markt, am Alten Rathaus und in weiteren sensiblen Teilen der Stadt werden häufig von sogenannten „Langzeitparkern“ genutzt, die einen Parkplatz zum Teil mehrere Stunden blockieren.