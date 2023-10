Herzberg. Was ist Hatespeech, wer ist betroffen und was kann man dagegen tun? Bei der Demokratiekonferenz in Herzberg am 3. November werden Antworten gesucht

Hatespeech - also Hassreden - im Internet und den sozialen Medien sind keine Seltenheit. Vor allem Personen des öffentlichen Lebens, egal ob Prominente oder Politikerinnen und Politiker, werden regelmäßig Ziel von abwertenden Kommentaren, Beleidigungen oder sogar Drohungen. Doch auch Privatpersonen sind nicht vor den digitalen Anfeindungen sicher. Mit dem Thema Hatespeech und den Auswirkungen auf Personen des öffentlichen Lebens, die Zivilgesellschaft und die Kommunalpolitik beschäftigt sich die Demokratiekonferenz am kommenden Freitag, 3. November, in Herzberg.

Die Ausrichter erklären: „Die Konferenz hat zum Ziel, unsere Demokratie gegen Hass und Hetze zu stärken und einen Raum für konstruktive Zusammenarbeit zu bieten“. Als Höhepunkt des Tages ist unter anderem ein Vortrag eines Gastdozenten von HateAid geplant. Es sollen Einblicke in die Thematik von Hatespeech und Cybermobbing geboten werden. Außerdem wird darauf eingegangen, wie dies Personen des öffentlichen Lebens, die Zivilgesellschaft und die kommunale Politik beeinflusst. Ferner sollen in Kleingruppen Lösungsansätze und Strategien gegen Hatespeech erarbeitet werden.

Herausforderungen und der Umgang mit Hatespeech

Eine Diskussionsrunde mit Expertinnen und Experten, lokalen Politikerinnen und Politikern sowie Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaften über die Herausforderungen und Möglichkeiten im Umgang mit Hatespeech soll die regionale Demokratiekonferenz ergänzen. Für die Teilnahme haben die Veranstalter von der Koordinierungs- und Fachstelle Partnerschaft für Demokratie im Altkreis Osterode eine Ausschlussklausel mit deutlichen Worten verfasst. Darin heißt es: „Diese Einladung richtet sich ausschließlich an Demokratie-Befürworter und ist ausdrücklich nicht für Rechtsextreme, Sympathisanten rechtsextremer Ansichten oder Mitglieder rechter Parteien gedacht. Wir behalten uns vor, vom Hausrecht Gebrauch zu machen“. Die Ausrichter sind überzeugt: „Gemeinsam können wir einen positiven Wandel hin zu einer respektvolleren und demokratischeren Gesellschaft vorantreiben.“

Zu der Veranstaltung lädt die Partnerschaft für Demokratie am Harz ab 15 Uhr ins Martin-Luther-Haus, Heidestraße 14 in Herzberg, ein. Gefördert wird die Demokratiekonferenz vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Die Veranstalter sind die Partnerschaft für Demokratie am Harz, der Jugendring Harzland, und die Organisation HateAid. Eine Anmeldung zur Teilnahme wird bis zum kommenden Mittwoch, 1. November, unter Telefon 05521/7380072 oder unter Telefon 0151/14795187 oder per E-Mail an kuf@vielfalt-osterode.de erbeten.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen: