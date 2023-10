Tipps zur Ersten Hilfe vom DRK

Auf seiner Homepage bietet das Deutsche Rote Kreuz mehrere Praxis-Hilfestellungen bei verschiedenen Notfällen. So erklärt das DRK Begriffe wie Bewusstlosigkeit, die Atmung sowie das allgemeine Verhalten in einer Notfallsituation. Auch Informationen über die Rettungskette, Feuerlöschgeräte und die Wiederbelebung von Kindern und Säuglingen.

Und auch bei spezifischen Gefahrensituationen, von Blutungen, Ersticken, Fremdkörpern im Auge bis hin zum Verhalten bei Verkehrsunfällen gibt das DRK Hilfestellung. So empfiehlt es bei der Behandlung von Wunden: Die betroffene Person sollte je nach Zustand sitzen oder liegen. Man steht oder kniet so vor dem Verletzten, dass man ihn ständig beobachten kann. Auch bei geringfügigen Wunden sollte der betroffenen Person die Möglichkeit gegeben werden, sich zu hinzusetzen (Schockgefahr durch Blutung oder Schmerz). Jede Wunde wird wegen der zusätzlichen Infektionsgefahr so, wie sie vorgefunden wird, keimfrei bedeckt. Jeder Verband besteht aus einer keimfreien Wundauflage und deren Befestigung. Die Art des Verbandes richtet sich nach dem Ausmaß der Wunde bzw. nach der Stärke der Blutung und der Beschaffenheit der betroffenen Körperstelle. Zum Schutz vor einer möglichen Infektion sollten bei der Versorgung blutender Wunden grundsätzlich Einmalhandschuhe getragen werden, die in vielen Erste-Hilfe-Kästen enthalten sind.

In verschiedenen Schritten wird so unter anderem die stabile Seitenlage erklärt, die nach einem Unfall gewährleistet, dass die Atemwege frei bleiben und Erbrochenes, Blut usw. abfließen können.

Schritt 1Seitlich neben der betroffenen Person knien. Beine der betroffenen Person strecken.Den nahen Arm der bewusstlosen Person angewinkelt nach oben legen, die Handinnenfläche zeigt dabei nach oben.

Schritt 2Fernen Arm der betroffenen Person am Handgelenk greifen.Arm vor der Brust kreuzen, die Handoberfläche betroffenen Person an dessen bzw. deren Wange legen.Hand nicht loslassen.

Schritt 3An den fernen Oberschenkel greifen und das Bein der betroffenen Person beugen.

Schritt 4Die betroffene Person zu sich herüberziehen.Das oben liegende Bein so ausrichten, dass der Oberschenkel im rechten Winkel zur Hüfte liegt

Schritt 5Hals überstrecken, damit die Atemwege frei werden.Mund der betroffenen Person leicht öffnen.Die an der Wange liegende Hand so ausrichten, dass der Hals überstreckt bleibt.

Einen Überblick über die Hilfestellung können sich Interessierte über die Homepage des DRK verschaffen. Zudem bieten Malteser eine kostenlose App mit Erste-Hilfe-Tipps über den App-Store für iPhones oder Google Play im Notfall an.