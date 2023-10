Herzberg. Seit 10 Jahren besteht die Autismusambulanz der Lebenshilfe in Herzberg. Zum Jubiläum blicken die Initiatoren zurück auf ihre Erfolgsgeschichte.

„Wenn die Gesichter der anderen eine fremde Sprache sprechen“, titelt der Harz Kurier im Januar 2015. Es war der Anfang der Autismusambulanz der Heilpädagogischen Einrichtungen der Lebenshilfe in Herzberg. Schon 2013 hatte die Gruppe die Förderung vom damaligen Landkreis Osterode erhalten, um ihre Arbeit aufzunehmen. Doch bis alles unter Dach und Fach war, ging noch einige Zeit ins Land, wie sich Einrichtungsleiterin Nina Schlesier erinnert. Deswegen wollte die Lebenshilfe das Jubiläum jetzt schon feiern – vom Ursprung an, wenn man so will.