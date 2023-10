Leseaktion Julius-Club: 4.513 Kinder leihen 26.423 Bücher aus  

Vom 14. Juni bis zum 14. August fand der Julius-Club bereits zum 17. Mal statt - in diesem Jahr unter dem Motto „vielseitig“. Mit einer großen Abschlussveranstaltung Ende September endete der Sommerleseclub der VGH Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen für dieses Jahr offiziell. Im Nachgang ziehen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung ein positives Fazit aus der diesjährigen Viellese-Aktion.

In 49 Bibliotheken in Niedersachsen - darunter auch die Stadtbücherei in Herzberg und die Stadtbibliothek Bad Sachsa - konnten sich Kinder zwischen elf und 14 Jahren in den Sommerferien ausgewählte Bücher ausleihen und an verschiedenen Aktionen teilnehmen. Der Julius-Club ist ein Projekt der VGH Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen.

Julius-Club 2023: 623 Jugendliche mehr als im Vorjahr

Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 623 auf 4.513 gesteigert werden, teilen die Ausrichter mit. Demnach seien auch insgesamt 712 neue Leserinnen und Leser hinzugekommen, die davor noch keine aktiven Mitglieder in einer Bibliothek waren. Insgesamt 1.544 Viellese-Diplome und 192 Kreativ-Diplome wurden dieses Jahr im Julius-Club vergeben. Insgesamt wurden von den 4.513 Jugendlichen 26.423 Bücher ausgeliehen - 477 Bücher waren es allein in der Stadtbücherei Herzberg, die von den 41 teilnehmenden Herzberger Club-Mitgliedern ausgeliehen wurden. Ein Herzberger Club-Mitglied schaffte es allein auf 90 Bücher während des Aktionszeitraums.

„Die erst seit kurzem im Programm vertretenen Comic- und Mangabücher wurden erneut gut angenommen. Besonders das große Interesse an Büchern wie ,Arazhul‘, eine Bücherreihe, die sich um Geschichten aus dem Minecraft-Universum dreht, ,Paluten: Der große Preis von Schmonaco‘ oder, ,Supereasy – mein Comicroman‘ von Khaby Lame machen das deutlich“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Knapp 1.500 Schüler nahmen an einer Online-Veranstaltung mit YouTuber Arazhul teil. Die teilnehmenden Bibliotheken boten im Rahmen des Julius-Clubs ein breitgefächertes Programm. „Dabei zielten die unterschiedlichen Angebote auf die vielseitigen Interessen und Begabungen der Jugendlichen ab und wurden sehr gut angenommen.“ Dazu gehörten unter anderem ein Buchbinde-Workshop, eine Kajakfahrt, ein Besuch beim Radiosender oder ein „Café Vielfalt“, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten kennenlernen konnten.

Endlich konnten wir nach der Corona-Pandemie wieder mehr Jugendliche vor Ort in den Bibliotheken erreichen. Wie wichtig diese Form der Leseförderung ist, zeigen die Ergebnisse der Bildungsstudien in Deutschland. Angelika Brauns, Geschäftsführerin der Büchereizentrale Niedersachsen

Angelika Brauns, Geschäftsführerin der Büchereizentrale Niedersachsen, zieht ein positives Resümee: „Der Julius-Club 2023 war ein voller Erfolg. Endlich konnten wir nach der Corona-Pandemie wieder mehr Jugendliche vor Ort in den Bibliotheken erreichen. Wie wichtig diese Form der Leseförderung ist, zeigen die Ergebnisse der Bildungsstudien in Deutschland.“

Bibliotheken in Niedersachsen nachhaltig und langfristig stärken

Dr. Johannes Janssen, Stiftungsdirektor der VGH Stiftung, betont: „Der Julius-Club ist ein wirkungsvolles Instrument, um die Bibliotheken in Niedersachsen nachhaltig und langfristig zu stärken. Diese Unterstützung wollen wir gemeinsam mit der Büchereizentrale Niedersachsen auch mit weiteren Maßnahmen vertiefen. So werden wir schon bald das Förderprogramm ‚Heimat schaffen‘ ausschreiben, um die mit unserem Förderprojekt ‚Räume schaffen‘ entstandenen Willkommensbereiche für geflüchtete Menschen mit Leben zu füllen.“

Weitere Informationen zu „Heimat schaffen“ und Start der Bewerbungsphase ab dem 1. November gibt es unter www.vgh-stiftung.de.

Der Julius-Club Der Julius-Club („Jugend liest und schreibt“) ist ein niedersachsenweites Programm zur Literatur- und Leseförderung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 11 bis 14 Jahren. Es wird seit dem Jahr 2007 von der VGH Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen durchgeführt und hat sich als erfolgreiche Sommerferienaktion in Niedersachsen etabliert. Der Sommerleseclub wurde ins Leben gerufen, um dem sogenannten „Leseknick“ bei Jugendlichen entgegen zu wirken. Er soll Spaß am Lesen vermitteln und Begeisterung für Literatur bei den Club-Mitgliedern wecken. „Am Julius-Club nehmen jedes Jahr rund 6.000 Kinder und Jugendliche teil. In den 15 Jahren seines Bestehens konnten so schon rund 80.000 Kinder und Jugendliche für Bücher, Lesen, Literatur und Bibliotheken begeistert werden“, teilt die Büchereizentrale Niedersachsen auf ihrer Internetseite mit. Bibliotheken können sich jeweils im Oktober/November eines Jahres für die Teilnahme am Julius-Club des Folgejahres bewerben.

