Herzberg Die Party für alle Jugendlichen des Landkreises Göttingen steigt am 13. Oktober.im Jugendzentrum Herzberg So soll die Party ablaufen.

Jugenddisco in Herzberg

Jugenddisco in Herzberg Jugenddisco Herzberg: Hier darf man auch unter 18 feiern

Auch wenn die Interkommunale Zusammenarbeit der Jugendpflegen im Altkreis Osterode unter Corona etwas gelitten hat, nimmt sie jetzt wieder an Fahrt auf. Nachdem bereits im Sommerferienprogramm gemeinsame Fahrten organisiert wurden, soll jetzt am Freitag, 13. Oktober, von 19 bis 24 Uhr im Jugendzentrum Herzberg für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren eine gemeinsame Jugenddisco organisiert werden.

Disco im Jugendzentrum

Beteiligte und Unterstützer sind „Rock und Kultur Osterode“. Unterstützt wird das Projekt vom Landkreis Göttingen, Fachbereich Jugend/Prävention. Die Disco findet im Jugendzentrum Herzberg im Domeyerpark (Domeyerweg 1) mit Live-Musik von der Gruppe „Purple Trees“ und anschließend mit der Musikbox statt. „Special Guests“ werden auch erwartet - wer das ist, wird aber noch nicht verraten. Warum Herzberg? Die Disco findet in Herzberg, etwa in Mitte des Landkreises, statt, um die neuen Kollegen zu unterstützen, so die Entscheidung der Organisatoren.

Party-Fahrdienst für Jugendliche aus einigen Städten

Für Jugendliche wird in einzelnen Kommunen und Städten ein Fahrdienst organisiert. Das sollte am besten vor Ort bei den Jugendpflegern erfragt werden. Eingeladen sind alle Jugendlichen aus dem Landkreis Göttingen. Es gibt alkoholfreie Cocktails und Getränke sowie Snacks zu taschengeldfreundlichen Preisen, der Eintritt kostet zwei Euro. Die hauptamtlichen Jugendpflegen unterhalten immer noch eine enge Zusammenarbeit im Altkreis Osterode mit regelmäßigen Zusammenkünften. „Wir freuen uns darauf, dass wir nach längerer Zeit wieder eine gemeinsame Jugenddisco anbieten können“, so die Jugendpflegen „die gute Zusammenarbeit im Altkreis hat sich über Jahrzehnte bewährt und wurde auch nach der Landkreisfusion fortgeführt“.